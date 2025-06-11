Павел Василенко

Главный тренер Реала Хаби Алонсо назвал заявку мадридской команды на Клубный чемпионат мира в США.

В списке игроков нашлось место сразу четырем вратарям, в том числе украинскому голкиперу Андрею Лунину. Среди новичков на Клубном чемпионате мира смогут сыграть защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен.

Отметим, что в списке присутствует хавбек Лука Модрич, хотя ранее игрок объявил об уходе из команды.

Реал сыграет в группе с Аль-Хилялем, Пачукой и Зальцбургом.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля, в нем примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.