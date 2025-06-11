Реал опубликовал заявку с Луниным на Клубный чемпионат мира
Турнир начнется на этой неделе
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Главный тренер Реала Хаби Алонсо назвал заявку мадридской команды на Клубный чемпионат мира в США.
В списке игроков нашлось место сразу четырем вратарям, в том числе украинскому голкиперу Андрею Лунину. Среди новичков на Клубном чемпионате мира смогут сыграть защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен.
Отметим, что в списке присутствует хавбек Лука Модрич, хотя ранее игрок объявил об уходе из команды.
Реал сыграет в группе с Аль-Хилялем, Пачукой и Зальцбургом.
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля, в нем примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.