Павел Василенко

Все 32 команды, принимающие участие в Клубном чемпионате мира, внесут 1,03 млн. евро в казну ФИФА после первых 24 матчей турнира в США. Эта сумма является общей суммой штрафов за желтые и красные карточки, выписанные на данный момент.

Рекорд принадлежит матчу первого тура между ПСЖ и Атлетико (5:0) со штрафом в размере 99 тысяч евро.

ФИФА щедро вознаградит команды, участвующие в Клубном чемпионате мира 2025 года. Она распределит между клубами один миллиард евро и вознаградит каждое очко, заработанное на групповом этапе.

Однако руководящий орган мирового футбола не забыл о санкциях за нарушения честной игры на поле. Всего за 48 часов до начала турнира все команды получили циркуляр от ФИФА, в котором разъяснялось, что предупреждения и красные карточки будут подлежать штрафу.

Достаточно дорого. Клубам пришлось адаптироваться и быстро созвать встречи с игроками и руководством, посоветовав им быть осторожнее в своем поведении.

Конкретный «прейскурант», установленный организацией во главе с Джанни Инфантино, выглядит следующим образом: штраф в размере 12 000 евро за желтую карточку, 15 000 евро за красную карточку после двух желтых карточек и 20 000 евро за прямое удаление судьей.