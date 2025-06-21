Трубін оценил второй матч для Бенфики на Клубном чемпионате мира
Окленд не повторил свой антирекорд с Баварией
около 2 часов назад
Анатолий Трубин / Фото - Бенфика
Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги матча 2 тура КЧС-2025 против Окленда (6:0).
Наш путь на турнире продолжается. Важная победа. Работаем дальше, - написал Трубин в Instagram.
Бенфика после двух туров возглавляет квартет С, набрав 4 очка. 24 июня вице-чемпион Португалии в 3 туре сыграет с Баварией.
Тренер Бенфики высказался о самом длинном матче на КЧС.