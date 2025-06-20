Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко сообщил в своем Instagram о своем визите в США, где проводится Клубный чемпионат мира-2025.

Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Помимо футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями — легендами игры.

Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола.