Шевченко посетил Клубный чемпионат мира. Президент УАФ объяснил, зачем.
После товарищеского турнира в Канаде глава Ассоциации перебазировался в США
около 1 часа назад
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко сообщил в своем Instagram о своем визите в США, где проводится Клубный чемпионат мира-2025.
Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Помимо футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями — легендами игры.
Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола.
До этого Шевченко посетил Канаду, где проводился товарищеский турнир Canadian Shield. Там состоялась выставка, посвященная отечественному футболу, для диаспоры.
Напомним, на выставочном турнире сборная Украины с поражением от Канады (2:4) и победой над Новой Зеландией (2:1) заняла второе место.