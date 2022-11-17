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Форвард «Динамо»: «Ребята поздравили с первым матчем в сезоне»

Нападающий вернулся на поле после проблем со здоровьем
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 20:44
Форвард «Динамо»: «Ребята поздравили с первым матчем в сезоне»
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач высказался по поводу своего возвращения на поле в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1).

– Конечно, эмоции положительные, поскольку команда выиграла. Долгое время не играл, это мой первый матч в сезоне. Приятно побеждать, а также выходить на поле и помогать добиваться результата.

– В предыдущих матчах ты попадал в заявку. Сегодняшнее появление на поле было ожидаемым?

– Мы разговаривали с Мистером, я готовился играть. Конечно, ждал этого момента, как и в предыдущих играх. Слава Богу, сегодня вышел, команда выиграла, так что двигаемся дальше. Надеюсь, будут шансы сыграть еще.

- У тебя был хороший момент, который ты создал сам себе – подработал, пробил, но немного не хватило точности…

– Конечно, хочется играть и забивать в каждой игре. Но это футбол. Надеюсь, голы еще придут.

– В том эпизоде ​​уже видел мяч в воротах?

– Я вижу мяч в сетке, когда он на самом деле там. Да, момент был хороший, но нужно продолжать работать и реализовывать такие возможности.

- Первый матч в сезоне пришлось играть не в лучшую погоду. Какого качества был газон, не тяжело было в те 15 минут, что ты провел на поле?

- Как для нынешнего времени года, поле в идеальном состоянии. То, что долго не играл, возможно, сказалось, где-то было тяжело, но не думаю, что кому-то из игроков было легко сегодня. Холодная погода, тяжело дышать – но условия одинаковые для всех были. Перестроимся, и все будет хорошо.

– В раздевалке Мистер, ребята поздравили тебя с первым матчем в сезоне?

- Ребята, конечно, поддержали, поздравили, что наконец-то вернулся на поле. Плюс хорошее настроение, победа – поэтому вдвое приятно.

– У «Динамо» в последнее время были проблемы с реализацией, позицией форварда. Ты готов усилить конкуренцию в передней линии?

– Конечно, для этого я и нахожусь в команде. Буду делать все возможное, чтобы помочь команде не только своим присутствием, но и голами.

Ранее и. о. главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович похвалил подопечных за игру, несмотря на поражение.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Ингулец Динамо Киев Владислав Кулач

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