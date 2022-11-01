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Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки

Дебелко раскритиковал, но и похвалил игру своей команды
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Фото - ФК Кривбасс

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко назвал причины поражения в матче десятого тура УПЛ против «Динамо» (1:3). Слова форварда передает пресс-служба клуба.

«Динамо» забивало после наших ошибок. Да, 0:2, но команда дальше продолжала играть, сражаться. В конце первого тайма забили, после этого казалось, что можем сравнять счет. У меня сразу после перерыва был момент, но, к сожалению, не удалось забить.

Обидно, что так все закончилось, ведь эпизодами «Кривбасс» играл очень здорово. То, о чем просил тренер, у нас получалось. Но детские ошибки решили результат противостояния с «Динамо».

После дубля в ворота «Кривбасса» полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский был признан лучшим игроком тура УПЛ.

Сергей Стаднюк
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