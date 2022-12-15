Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Эн-Несири стал худшим по важному показателю
Юссеф Эн-Несири / Фото - FRMF
В полуфинале чемпионата мира-2022 сборная Франции одолела Марокко (2:0).
Одним из антигероев матча стал нападающий Юссеф Эн-Несири. Представитель африканской команды лишь три раза коснулся мяча.
Это абсолютный антирекорд чемпионатов мира среди игроков, проведших на поле более 45 минут, начиная с 1966 года. Об этом сообщает Opta.
Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги пожаловался на количество потерь игроков с Францией.
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