Дешам: «Все старания моих игроков компенсировал этот успех»
Тренер Марокко: «Невозможно выйти в финал с такими потерями, как с Францией»
Реграги отметил, что команда не выступала основным составом в полуфинале ЧМ-2022
Валид Реграги / Фото - AFP
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира-2022 против Франции (0:2). Слова специалиста передает L’Equipe.
Мы потеряли Агерда на разминке. Саисс и Мазрауи не смогли выйти на второй тайм. Слишком много потерь для нас. Однако те, кто сыграл, отдались на максимум.
Правда, против Франции малейшая ошибка стоит моментальной расплаты. Невозможно выйти в финал с таким количеством потерь, как в первом тайме. После перерыва все стало лучше. Но нам не удалось забить, команда наоборот пропустила второй мяч.
В матче за третье место будет тяжело ментально. Дадим игровое время тем, кто меньше получал его до этого. Хотим стать третьими. Самое главное – показать себя с хорошей стороны. Показать, что футбол в Марокко существует, что у нас прекрасные болельщики.
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