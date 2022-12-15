Тренер Марокко: «Невозможно выйти в финал с такими потерями, как с Францией»

Валид Реграги / Фото - AFP

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира-2022 против Франции (0:2). Слова специалиста передает L’Equipe.

Правда, против Франции малейшая ошибка стоит моментальной расплаты. Невозможно выйти в финал с таким количеством потерь, как в первом тайме. После перерыва все стало лучше. Но нам не удалось забить, команда наоборот пропустила второй мяч.

В матче за третье место будет тяжело ментально. Дадим игровое время тем, кто меньше получал его до этого. Хотим стать третьими. Самое главное – показать себя с хорошей стороны. Показать, что футбол в Марокко существует, что у нас прекрасные болельщики.