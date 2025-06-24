Нападающий Трабзонспора и сборной Украины Данило Сикан заявил о том, что он недоволен игровым временем, которое ему предоставляет главный тренер клуба Фатих Текке.

На данный момент я не доволен игровым временем в Трабзонспоре. Тренер ничего не говорит. У меня с ним нет никакого конфликта. Просто я его немного не понимаю. Уже говорил с президентом и агентом по этому поводу — никто ничего не понимает. Это немного загадка, почему.

Я как-то не подходил к этому разговору лично. Как-то не привык начинать разговор с тренером по этому поводу. Я просто тренируюсь, продолжаю. У меня были такие ситуации и в Шахтере. Я к этому привык. Просто понимаю, что не нужно на этом зацикливаться. Надо просто тренироваться дальше и ни в коем случае не обижаться.