Французские звезды травмированы. Они покидают тренировочный лагерь сборной и не сыграют с Германией.

Павел Василенко

Сборная Франции в воскресенье сыграет с Германией за третье место в Лиге Наций.

Второй полуфинал Лиги Наций оказался захватывающим зрелищем. В итоге, Испания будет играть за золото, одержав победу над Францией со счетом 5:4.

Как оказалось, поражение от чемпионов Европы – не единственная плохая новость для Дидье Дешама. Другая – травмы двух звездных игроков.

Усман Дембеле и Бредли Баркола получили травмы. Оба прошли детальные тесты в пятницу, которые подтвердили травмы. У первого из упомянутых игроков травма четырехглавой мышцы бедра, у второго – проблема с правым коленом.

Оба игрока вернутся в ПСЖ, с которым им предстоит сыграть на Клубном чемпионате мира. Не позже чем неделю назад они играли в финале Лиги чемпионов.

Дешам не намерен вызывать новых игроков на замену травмированным. Воскресный матч против Германии начнется в 16:00.