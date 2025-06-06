Французские звезды травмированы. Они покидают тренировочный лагерь сборной и не сыграют с Германией.

Команда Дидье Дешама имеет кадровые проблемы

около 5 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павел Василенко

Павел Василенко

Сборная Франции в воскресенье сыграет с Германией за третье место в Лиге Наций.

Второй полуфинал Лиги Наций оказался захватывающим зрелищем. В итоге, Испания будет играть за золото, одержав победу над Францией со счетом 5:4.

Как оказалось, поражение от чемпионов Европы – не единственная плохая новость для Дидье Дешама. Другая – травмы двух звездных игроков.

Усман Дембеле и Бредли Баркола получили травмы. Оба прошли детальные тесты в пятницу, которые подтвердили травмы. У первого из упомянутых игроков травма четырехглавой мышцы бедра, у второго – проблема с правым коленом.
Оба игрока вернутся в ПСЖ, с которым им предстоит сыграть на Клубном чемпионате мира. Не позже чем неделю назад они играли в финале Лиги чемпионов.
Дешам не намерен вызывать новых игроков на замену травмированным. Воскресный матч против Германии начнется в 16:00.

Поделиться

ФранцияНовости СпортаУсман Дембелесборная Франции (футбол)

Материалы по теме

Фото: Getty Images

Мбаппе негодует из-за судьи после поражения сборной Франции от Испании в Лиге наций

около 7 часов назад

Педрі231

Педри — после победы над Францией: «Такого матча мы и представить себе не могли»

около 12 часов назад

де ла Фуенте

Тренер Испании после безумной перестрелки с Францией оценил выход в финал Лиги наций

около 19 часов назад

Фото: Getty Images

Сборная Испании с дублем Ямала победила Францию и вышла в финал Лиги наций

1 день назад