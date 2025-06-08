Футболист сборной Канады – после победы над Украиной: «Мы расстроены»

Фланговий півзахисник збірної Канади Тейджон Бьюкенен поделился впечатлениями после победы над Украиной в рамках товарищеского турнира Canadian Shield, который завершился со счетом 4:2.

«Мы хотим изменить футбол в Канаде, и последние годы мы это делали. Чемпионат мира приезжает в нашу страну, и мы очень взволнованы, во всех этих матчах мы готовимся к нему. Вчерашний матч — это еще один шаг в этом направлении. У нас еще много матчей до ЧМ, но это замечательный шаг в правильном направлении.

Конечно, мы хотели сыграть на ноль, но этого не произошло, поэтому мы расстроены. Но это было хорошее выступление команды. Мы очень довольны всеми, теперь нам просто нужно продолжать», — сказал вингер.