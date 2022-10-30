Гаттузо: «Хави говорит, что «Барселона» была лучше «Валенсии». Я, наверное, смотрел другой матч»

Дженнаро Гаттузо / Фото: Twitter

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в Примере и прокомментировал слова Хави после матча. Специалиста цитирует Marca.

Но если он говорит, что «Барселона» превосходила «Валенсию», то я с ним категорически не согласен. Мне кажется, я смотрел другой матч. В первом тайме мы много рисковали, а действий соперника я не помню».