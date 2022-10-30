Хави – о тяжелой победе над «Валенсией»: «Барселона» выглядела лучше соперника»
Гаттузо: «Хави говорит, что «Барселона» была лучше «Валенсии». Я, наверное, смотрел другой матч»
Каталонская команда вырвала победу на 93 минуте
30 октября 13:41
Дженнаро Гаттузо / Фото: Twitter
Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в Примере и прокомментировал слова Хави после матча. Специалиста цитирует Marca.
«Я уважаю Хави. Он отличный тренер, мне нравится его понимание футбола.
Но если он говорит, что «Барселона» превосходила «Валенсию», то я с ним категорически не согласен. Мне кажется, я смотрел другой матч. В первом тайме мы много рисковали, а действий соперника я не помню».
Ранее стало известно, что Хави повторяет путь Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».
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