Динамо узнало потенциальных соперников в еврокубках
Жеребьёвка пройдет уже сегодня
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Сегодня в швейцарском Ньоне киевское Динамо узнает своего следующего потенциального соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Возможные соперники Динамо в третьем раунде отбора Лиги чемпионов
- Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) (победитель пары)
- Пафос (Кипр) – Маккаби (Тель-Авив) (Израиль) (победитель пары)
- Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан) (победитель пары)
Возможные соперники Динамо в третьем раунде отбора Лиги Европы
- Пафос (Кипр) – Маккаби (Тель-Авив) (Израиль) (неудачник пары)
- Слован (Словакия) – Зрински (Босния и Герцеговина) (неудачник пары)
- Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) (неудачник пары)
Отметим, что жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в 13:00, а Лиги Европы – в 14:00.