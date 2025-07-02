Не успел завершиться сезон УПЛ, как футбольные команды начали готовиться к новому. Один из этапов подготовки — подписание партнерств для клубов. Первыми об объявлении сообщили пусть и новые, но уже громкие имена в украинском спорте: букмекерский бренд GGBET и ФК Полесье (Житомир).

Сегодня два бренда объявили о официальном партнерстве. GGBET и Полесье запускают новую волну контента, интерактивов, спецпроектов и форматов, которые позволят каждому фанату стать еще ближе к любимой команде. От оффлайн событий до диджитала — каждый проект будет вдохновлять и мотивировать болельщиков объединяться вокруг команды волков, которая играет для своих.

«Сейчас наш клуб находится в стадии трансформации: мы меняемся, растем, планируем, и именно в это время нам важно, кто рядом с нами. Партнерство с GGBET — это тот международный опыт и поддержка, которые нам необходимы и которые мы готовы интегрировать в наше общее будущее и сотрудничество» — Александр Денисов, директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК Полесье.

В GGBET также видят много перспектив в сотрудничестве с житомирским клубом:

«Мы с вдохновением присоединяемся к партнерству с ФК Полесье. Это команда с характером, амбициями и преданными болельщиками. Житомирские волки — это про эмоции, борьбу до конца. Наша задача — усилить эти достоинства, создав качественные продукты для болельщиков. Уверены, что клуб достойно представит Украину в еврокубках», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

Уже в июле Полесье во главе с новым главным тренером клуба Русланом Ротанем начнет свой путь в матчах 2 раунда квалификации Лиги конференций.