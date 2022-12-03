Нидерланды обыграли США и вышли в 1/4 финала ЧМ
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Европейская сборная без проблем прошла американцев
Фото: AFP
В 1/8 финала чемпионата мира-2022 сборная Нидерландов уверенно переиграла США (3:1). Победу голландцам принесли голы Депая, Блинда и Думфриса.
Вашему вниманию обзор матча.
За второй игрой дня можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Аргентина – Австралия. Начало – в 21:00.
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