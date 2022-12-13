Есть ли силы у Хорватии на еще один подвиг? Сегодня состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022
Главный тренер Хорватии – о сборной Марокко: «Четыре года назад мы сделали возможной мечту для таких небольших команд»
На ЧМ-2018 Хорватия играла в финале
13 декабря 13:00
Златко Далич / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о том, что сборная Марокко играет в полуфинале ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
У каждого есть право на мечту. Четыре года назал Хорватия сделала возможной мечту для таких небольших команд. Мы дали им право мечтать. Тогда никто не ждал, что мы будем в финале. Вдохновившись нашим примером, борьбой и мастерством, все остальные команды поверили в эту мечту. Теперь это делает Марокко.
У них отличная поддержка, они прошли через Бельгию, Испанию и Португалию. У них есть право надеяться на то, что они будут лучшими. Но оставьте и Хорватии право на это надеяться
Отметим, сборная Хорватии сегодня проведет свой полуфинальный матч ЧМ-2022 против Аргентины.
Прогноз на матч Аргентина – Хорватия.