Главный тренер Хорватии – о сборной Марокко: «Четыре года назад мы сделали возможной мечту для таких небольших команд»

Златко Далич / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о том, что сборная Марокко играет в полуфинале ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

У них отличная поддержка, они прошли через Бельгию, Испанию и Португалию. У них есть право надеяться на то, что они будут лучшими. Но оставьте и Хорватии право на это надеяться