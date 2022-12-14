А как же финал? Месси признался, что сборная Аргентины уже была уставшей перед матчем с Хорватией
Голкипер Аргентины: «После Мексики у нас были только финалы»
Мартинес прокомментировал победу над Хорватией и выход в решающую стадию ЧМ-2022
14 декабря 08:38
Эмилиано Мартинес / Фото - AFA
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался по поводу выхода в финал чемпионата мира-2022 после победы над Хорватией (3:0). Слова футболиста передает Sport.es.
Это невероятно, какой пути мы проделали. После первого матча все было против нас, но мы противостояли хорошим командам и готовы к еще большим вызовам.
У нас остался один матч, это финал. Однако у нас эти финалы были после встречи с Мексикой, и если бы мы уступили хотя бы в одном, отправились бы домой. Мы терпим в каждой игре, соперники забивают нам мячи в самой концовке.
Многие тренеры говорят, что Месси не бежит, но всем им также известно, что когда он берет мяч, это то, что действительно имеет значение. Мы очень гордимся этим, это, безусловно, преимущество.
Ранее нападающий Лионель Месси признался, что сборная Аргентины уже была уставшей перед матчем с Хорватией.
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