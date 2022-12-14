Голкипер Аргентины: «После Мексики у нас были только финалы»

Эмилиано Мартинес / Фото - AFA

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался по поводу выхода в финал чемпионата мира-2022 после победы над Хорватией (3:0). Слова футболиста передает Sport.es.

У нас остался один матч, это финал. Однако у нас эти финалы были после встречи с Мексикой, и если бы мы уступили хотя бы в одном, отправились бы домой. Мы терпим в каждой игре, соперники забивают нам мячи в самой концовке.

Многие тренеры говорят, что Месси не бежит, но всем им также известно, что когда он берет мяч, это то, что действительно имеет значение. Мы очень гордимся этим, это, безусловно, преимущество.