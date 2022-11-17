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Голкипер «Динамо» рассказал, почему ему нравится игра «Ингульца»
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17 ноября 21:24
Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев
Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет поделился мыслями после победы в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1).
Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что «Ингулец» очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, имеют комбинации, очень активный центр. В общем, игра по счету. О возможном переносе матча не думали. Настраивались на игру, а там – как будет.
Сегодня не было скользко. Здесь всегда был идеальный газон, даже когда падает снег. Мы когда играли в Юношеской лиге UEFA с «Баварией», то второй тайм падал снег, и поле было безупречное.
Убрал соперника финтом? Так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто. Немного креатива подкинул.
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