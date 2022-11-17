Голкипер «Динамо» рассказал, почему ему нравится игра «Ингульца»

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет поделился мыслями после победы в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1).

Сегодня не было скользко. Здесь всегда был идеальный газон, даже когда падает снег. Мы когда играли в Юношеской лиге UEFA с «Баварией», то второй тайм падал снег, и поле было безупречное.

Убрал соперника финтом? Так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто. Немного креатива подкинул.