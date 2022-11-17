Луческу ответил, планируется ли усиление центра защиты «Динамо»

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1) ответил на вопрос о возможном усилении позиции центрального защитника.

– В моменте с пропущенным голом имела место и ошибка Сироты. Будете ли в зимнее межсезонье искать еще одного центрального защитника?

В этот сложный период важно предоставлять украинским молодым игрокам возможность расти, совершенствоваться и выходить на другой уровень. Речь идет о всей нашей молодежи. Она должна расти и прибавлять от игры к игре. Я им доверяю и хочу, чтобы они стали игроками основного состава.

Предпочитаю воспитывать наших молодых игроков, доверять им. Потому что сейчас сложно представить топового легионера в нашем чемпионате, а брать посредственного иностранца я не вижу смысла.