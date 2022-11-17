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Луческу ответил, планируется ли усиление центра защиты «Динамо»

Киевляне пропустили от «Ингульца» после ошибки Сироты
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 21:12
Луческу ответил, планируется ли усиление центра защиты «Динамо»
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1) ответил на вопрос о возможном усилении позиции центрального защитника.

– В моменте с пропущенным голом имела место и ошибка Сироты. Будете ли в зимнее межсезонье искать еще одного центрального защитника?

Думаю, Бурда может играть на этом уровне. Он восстановился после травмы. Кроме того, у нас есть молодые игроки - например, Антон Боль. У него есть перспектива на будущее.

В этот сложный период важно предоставлять украинским молодым игрокам возможность расти, совершенствоваться и выходить на другой уровень. Речь идет о всей нашей молодежи. Она должна расти и прибавлять от игры к игре. Я им доверяю и хочу, чтобы они стали игроками основного состава.

Предпочитаю воспитывать наших молодых игроков, доверять им. Потому что сейчас сложно представить топового легионера в нашем чемпионате, а брать посредственного иностранца я не вижу смысла.

Напомним, дубль Цыганкова помог вингеру «Динамо» достичь отметки в 75 голов в УПЛ.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Ингулец Александр Сирота Антон Боль Никита Бурда Мирча Луческу

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