Павел Василенко

Появляется все больше признаков того, что Родриго покинет Реал Мадрид этим летом. Mundo Deportivo сообщает, что один из грандов Английской Премьер-лиги заинтересован в покупке бразильца. Однако, это не Арсенал.

До сих пор вингера Реала чаще всего связывали с «канонирами». Однако в последние дни Арсенал завершает и другие трансферы.

Родриго не был ключевым игроком состава Реала во время Клубного чемпионата мира. Главный тренер мадридской команды Хаби Алонсо предпочел полагаться на других игроков в своих первых матчах за новый клуб.

В связи с этим бразилец, возможно, решит сменить обстановку. Теперь Mundo Deportivo опубликовал новую информацию по его делу.

По их данным, Ливерпуль очень заинтересован в Родриго. Красные серьезно рассматривают ещё одно большое приобретение в это трансферное окно.

По данным испанских СМИ, возможное прибытие Родриго может открыть путь к продаже Луиса Диаса. Барселона проявляет интерес к колумбийцу.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 официальных матча за Реал, забив 14 мячей и отдав 11 результативных передач. Transfermarkt оценил его в 90 миллионов евро.