Сергей Разумовский

Виктория Пльзень нанесла Бенфике разгромное поражение в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Чешская команда на собственном поле забила португальцам четыре мяча, не пропустив ни одного в ответ.

Хозяева сразу захватили инициативу и еще до перерыва фактически определили судьбу встречи. Первый гол Виктория забила после ошибки Бенфики при выходе из обороны. На 30-й минуте Анатолий Трубин неудачно сыграл в этом эпизоде, чем воспользовались футболисты чешского клуба.

Вскоре преимущество Виктории стало еще больше. За хозяев отличились Патрик Грошовски, бывший нападающий Кривбаса Принс Аду и Кристоф Кабонго. Таким образом, к завершению первого тайма чешская команда вела со счетом 3:0.

После перерыва Виктория не сбавила обороты. Уже на 46-й минуте Кабонго во второй раз забил в ворота Бенфики и оформил дубль. Этот гол установил окончательный счет встречи – 4:0. Португальцы не смогли ответить хотя бы одним результативным ударом и потерпели одно из самых болезненных поражений в текущем еврокубковом сезоне.

В составе Бенфики на поле вышли два украинских легионера – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Оба футболиста получили разные оценки от аналитических порталов.

Трубин провел полный матч. Несмотря на четыре пропущенных гола и ошибку, предшествовавшую первому взятию ворот, украинец совершил семь сейвов. Именно благодаря его действиям Бенфика не пропустила еще больше мячей.

SofaScore оценил игру Трубина в 7,7 балла – это самый высокий показатель среди всех футболистов португальской команды. В то же время WhoScored был строже и поставил украинскому вратарю 6,3 балла, учитывая четыре пропущенных гола и результативную ошибку в начале встречи.

Судаков провел на поле 45 минут, после чего после перерыва пытался обострить игру своей команды. Украинский хавбек продемонстрировал высокую точность передач – 36 из 37, или 97%. Также на его счету два успешных обведения и 43 касания мяча.

Выступление Судакова получило 6,9 балла от SofaScore и 6,3 от WhoScored. Несмотря на активность украинца, Бенфика не смогла переломить ход матча и избежать разгромного поражения.

После пяти туров Бенфика имеет 12 очков и занимает четвертое место в общей таблице Лиги Европы. Для лиссабонской команды это стало первое поражение после четырех подряд побед. В настоящее время португальцы остаются в топ-8, что дает право напрямую выйти в 1/8 финала, хотя итоговое положение может измениться после завершения всех матчей тура.

Виктория Пльзень благодаря разгромной победе набрала шесть очков и поднялась на 19-ю позицию. Этот результат позволил чешскому клубу войти в зону стыковых матчей плей-офф, где расположены команды с девятого по 24-е место.

Следующий матч в Лиге Европы Бенфика проведет 10 декабря на собственном поле. Соперником португальцев станет греческий ОФИ.

Лига Европы, общий этап, пятый тур

Виктория – Бенфика 4:0

Голы: Грошовски, 30, Аду, 43, Кабонго, 44, 46

Виктория: Вигеле, Габриель, Палищак, Две, Пребсл, Доски, Мемич (Вишинский, 70), Грошовски (Сойка, 80), Черв (Пиргич, 70), Кабонго (Ладра, 75), Аду (Видра, 75)

Бенфика: Трубин, Банджаки, Чиркати, Араужу, Эль-Каруани, Барренчеа (Судаков, 46), Ману (Пальинья, 59), Каминский, Лукебакио (Эчеверри, 59), Рафа Силва (Шельдеруп, 59), Павлидис (Дуран, 83)

Предупреждения: Габриель (77) – Шельдеруп (79)