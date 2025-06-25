Михаил Цирук

На Клубном чемпионате мира должны быть представлены команды со всех континентов, однако не каждая часть света имеет представителя, достойного конкурировать с сильнейшими коллективами планеты. Самый яркий пример такой команды — новозеландский Окленд Сити, который на этом турнире стал своего рода сборной Сан-Марино: невероятно слабой командой, у которой просто нет хейтеров.

Окленд попал сюда как представитель Океании – группы островных государств вокруг Австралии. Участников КЧМ отбирали по результатам выступлений в клубных континентальных турнирах в период с 2021 по 2024 годы, и вот лучшим из своей удаленной от других части планеты оказался именно этот клуб.

В своих краях Окленд Сити — действительно грозная сила: 12-кратный чемпион Новой Зеландии и 13-кратный триумфатор Лиги чемпионов ОФК, в том числе и в последних четырёх розыгрышах подряд. Но вот беда: футбол в Океании на столь низком уровне, что все достижения там не стоят вовсе ничего, ведь играть с папуасами и представителями Вануату (нет, это не оскорбления, последние два соперника Окленда в ЛЧ действительно из этих стран) — это немного другое, чем против лучших клубов мира.

Окленд даже не является полностью профессиональным клубом, ведь подавляющее большинство игроков команды, кроме футбола, имеют другие работы или учатся в университетах. Например, голкипер Конор Трейси в свободное от футбола время работает грузчиком на складе ветеринарной компании, центральный защитник Адам Митчелл продаёт недвижимость, опорный полузащитник Марио Илич является торговым представителем Кока-колы, правый вингер Джерсон Лагос – барбер, а форварды Дилам Маникюм и Ангус Килколли совмещают спорт с должностями помощника инженера на стройплощадке и руководителя отдела продаж электроинструментов соответственно.

Постоянного спонсора у клуба также нет: финансирование осуществляется в основном за счёт самих игроков. Собственно, из-за наличия основной работы часть футболистов Окленда не смогла поехать на Клубный чемпионат мира (это ж каким надо быть жестоким начальником, чтобы не дать человеку историческую возможность сыграть против Баварии...). Так что никаких ожиданий от такой команды на КЧМ не было, тем более соперники в группе невероятно мощные – Бавария, Бенфика и Бока Хуниорс.

Турнирный путь новозеландской команды начался с поражения 0:10 от Баварии, а после этого Окленд получил 0:6 от Бенфики. Собственно, на этом рассказ о этом чрезвычайно самобытном коллективе можно было бы и завершать, однако в последнем туре группового этапа самый скромный участник турнира неожиданно забил гол и добыл зачётное очко.

Подобное развитие событий было максимально неочевидным. В последнем туре 29-кратному чемпиону Аргентины и 6-кратному обладателю КопаЛібертадорес "Бока Хуниорс", чтобы сохранить хоть какие-то шансы на плей-офф, нужно было создавать как можно лучшую разницу мячей, и в матче с "Оклендом" такая задача казалась вполне реальной, поэтому ожидалось, что этот соперник также набьет новозеландцам полную торбу. Конечно, аргентинский клуб зависел еще и от результата параллельной игры между "Бенфикой" и "Баварией", где их устраивала только победа мюнхенцев. Однако сначала, в любом случае, надо было делать своё дело, и с этим, по логике, не должно было возникнуть никаких проблем. Коэффициенты на ничью в этом матче перед стартовым свистком были разными, но так или иначе заоблачными: 19, 26, 34, а порой можно было встретить и другие цифры. Однако если кто-то всё же решился сделать такую рискованную ставку, то после завершения точно был очень счастливым. Однако в футболе порой случаются действительно странные вещи, и 74% владения мячом, более 20 ударов по воротам в каждом из таймов и 10 попаданий в створ не помогли аргентинцам одержать победу. Пробить вратаря Нейтана Гарроу представителям "Бока Хуниорс" так и не удалось, ведь единственный мяч аргентинцев на 26-й минуте произошел в результате автогола голкипера. Для победы над такими соперниками обычно хватает и одного гола, однако это был не тот день. В начале второго тайма "Окленд" заработал угловой, Херсон Лагос подал от флажка, а школьный учитель физкультуры Кристиан Грэй точным ударом головой сравнял счет в матче. Казалось, что забитый мяч новозеландцев случился слишком рано для того, чтобы удержать почётный результат, однако "Окленд Сити" это всё же удалось. Ради справедливости стоит отметить один важный момент. Из-за погодных условий поединок был приостановлен на 56-й минуте и возобновлен после того, как "Бенфика" победила "Баварию", так что "Бока" уже не имела никакой турнирной мотивации побеждать в этой игре. Однако "Окленд" на подобные мелочи точно не будет обращать внимания: последний матч этого турнира точно станет для них памятной историей на всю жизнь. Ну а после возвращения домой всем этим инженерам, грузчикам и учителям точно будет о чем рассказать коллегам по работе. *В материале использованы фото ФК "Окленд Сити"*