Павел Василенко

Невероятная история развернулась на Клубном чемпионате мира с участием вратаря Окленд Сити Конора Трейси.

Мюнхенская Бавария разгромила Окленд Сити из Новой Зеландии, одержав впечатляющую победу со счетом 10:0 в первом матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

Результат не удивил экспертов, учитывая разницу в качестве между немецким гранд-игроком и командой Океании, состоящей из игроков-любителей, имеющих постоянную работу.

Игроки Окленд Сити, среди которых есть офисные сотрудники и продавцы, тренируются четыре раза в неделю без фиксированной зарплаты и получают всего 150 долларов в неделю на расходы.

Примером может служить вратарь Окленд Сити Коннор Трейси, который работает супервайзером на складе ветеринарной продукции и поставляет лекарства и корма ветеринарам по всей Новой Зеландии.

«Я трачу всё на бензин», – рассказал Трейси в интервью ABC Sport, описывая двухчасовые поездки между работой и тренировкой в жаркую погоду в Окленде.

28-летний вратарь, который отбил семь ударов, несмотря на то, что пропустил десять голов, признался, что ему пришлось взять неоплачиваемый отпуск для участия в турнире: «Мне пришлось совместить отпуск с неоплачиваемым».

Несмотря на трудности, он утверждает, что это того стоит: «Будет сложно платить аренду и счета, но играть против Баварии, Бенфики и Бока Хуниорс на 100% того стоит!»