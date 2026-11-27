Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк в интервью Tribuna.com объяснил свой переход в казахстанский Ордабасы на правах свободного агента.

Меня очень тепло встретили в Казахстане. Мы провели много времени вместе с руководителями клуба. Мне понравилось, как эти люди относятся к футболу. За эти несколько недель я много узнал и про «Ордабасы», и про то, как здесь хотят развивать чемпионат Казахстана.

Я поверил в этот проект, я понимаю свою роль, и мои амбиции совпали с амбициями клуба. Амбиции – это ежегодные выступления в основных стадиях еврокубков.

Я принял решение не продлевать контракт с Полесьем еще в начале этого года. С тех пор мои представители Personalities Label работали над поиском нового проекта для меня. На первом месте был масштаб проекта и его перспективы. Далее – участие в еврокубках, потом – финансовые условия. Именно в таком порядке.

Когда появился вариант с Ордабасы, Олег Авдиш предложил полететь в Казахстан, познакомиться с людьми, и для меня эта поездка многое решила. За несколько дней я успел пообщаться со всеми руководителями и расспросить их обо всем, что меня интересовало. Они объяснили, чего хотят достичь и какую видят мою роль в команде.

Мне важно было самому почувствовать, будет ли мне здесь комфортно. В Шымкенте я это почувствовал. За это очень благодарен председателю совета директоров Дархану Кизайбаеву, президенту Жасулану Барманкулову и совладельцу клуба Бейбиту Алибекову.

Лига чемпионов, конечно, тоже сыграла свою роль. Я хочу и чувствую силы играть на таком уровне и чувствую, что такие матчи важны и для моей игры за сборную. Если бы вопрос был только в деньгах, я бы еще в начале июня подписал контракт в Катаре или Саудовской Аравии. Это были очень выгодные в финансовом плане предложения.