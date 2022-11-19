Тренер «Зари»: «Бутко, вообще-то, защитник, но он использовал два момента с «Александрией»
Гура попытался объяснить, как «Александрия» пропустила четыре мяча за 15 минут
«Заря» разгромила «горожан» в матче УПЛ
Юрий Гура / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о причинах разгромного поражения в матче 14-го тура УПЛ против «Зари» (1:4). Слова специалиста передает пресс-служба «горожан».
Два разных тайма было. Первый тайм был равным, борьба равна. Но во втором тайме допустили ошибки. Последовал какой-то разлад. Пропустили один, затем другой.
Трудно так, когда допускаем такие ошибки, а потом идет все к разгрому. Эти же ошибки при разрезных передачах, на них нас и поймали. Мы давали акцент на этом в перерыве. Ну, так случилось.
Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Зари» Патрик ван Леувен.
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