Гура попытался объяснить, как «Александрия» пропустила четыре мяча за 15 минут

Юрий Гура / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о причинах разгромного поражения в матче 14-го тура УПЛ против «Зари» (1:4). Слова специалиста передает пресс-служба «горожан».

Трудно так, когда допускаем такие ошибки, а потом идет все к разгрому. Эти же ошибки при разрезных передачах, на них нас и поймали. Мы давали акцент на этом в перерыве. Ну, так случилось.