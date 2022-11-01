Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»

«Александрия» сумела отобрать очки у «горняков», а тренер стал лучшим в туре УПЛ

Юрий Гура / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о ничьей в матче десятого тура УПЛ против «Шахтера» (2:2). Положительный результат принес ему звание лучшего наставника тура.

Мы играли против команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Это наш единственный представитель в турнире, зарабатывает очки для всей страны и показывает очень хороший футбол. Но и с нашей стороны, я думаю, тоже был хороший футбол. На такие команды даже настраивать не надо – ребята сами знают, с кем играют. Это была лакмусовая бумага для них.

Уже завтра, 2 ноября, «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. За решающей игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.