Гвардиола: «За такой сезон меня бы уже давно уволили в Реале или Барселоне»
У испанцев не хватает терпения
около 2 часов назад
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал уровень доверия со стороны руководства клуба. Его слова приводит издание DAZN.
«Я всегда был в состоянии перевернуть то, что идет не так, как надо, но в этом году мне это не удалось. Если бы я проводил такой год, как этот, в Испании, то в октябре, ноябре или декабре уже бы не тренировал. Если бы это была Барселона или Реал, то меня бы уже уволили, но тут об этом и речи не было.
Нужно проявлять немного больше терпения. Посмотрите на Карло Анчелотти: раньше он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, а теперь едет тренировать сборную Бразилии», — сказал Гвардиола.
Напоминаем, что после завершения сезона 2024/25 Манчестер Сити не сумел завоевать ни одного титула, что стало редкостью за годы работы испанца во главе команды.