Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал уровень доверия со стороны руководства клуба. Его слова приводит издание DAZN.

«Я всегда был в состоянии перевернуть то, что идет не так, как надо, но в этом году мне это не удалось. Если бы я проводил такой год, как этот, в Испании, то в октябре, ноябре или декабре уже бы не тренировал. Если бы это была Барселона или Реал, то меня бы уже уволили, но тут об этом и речи не было.

Нужно проявлять немного больше терпения. Посмотрите на Карло Анчелотти: раньше он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, а теперь едет тренировать сборную Бразилии», — сказал Гвардиола.