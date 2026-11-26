Сергей Разумовский

Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского нападающего и президента УАФ Андрея Шевченко, продолжит карьеру в Англии. 20-летний футболист стал игроком Бейзингсток Таун, который выступает в седьмом по статусу дивизионе местного чемпионата.

О переходе украинца сообщила пресс-служба английского клуба. Финансовые и другие детали сделки стороны не разглашают. Бейзингсток Таун привлекает внимание своими сине-желтыми цветами, которые напоминают традиционные цвета сборной Украины. Само украинское гражданство Кристиан получил в 2024 году.

На данный момент новая команда Шевченко занимает 12-е место в турнирной таблице седьмого дивизиона чемпионата Англии. Этот уровень является полупрофессиональным, футболист уже успел принять участие в нескольких матчах за Бейзингсток Таун и отличиться результативными ударами.

Украинец забивал в матчах против Генворт Вилли, который завершился с счетом 1:1, и Чиппингем Таун – 2:1. Таким образом, Шевченко уже начал приносить пользу новой команде и постепенно адаптируется к условиям выступлений в седьмом английском дивизионе.

Футбольное образование Кристиан начал в академии Челси. Позже он находился в системах подготовки Тоттенхэма и Уотфорда. Именно с Уотфордом игрок заключил профессиональный контракт, однако закрепиться в первой команде не смог и впоследствии получил статус свободного агента.

В начале октября сообщалось, что Шевченко присоединился к Шолингу, который также выступает на седьмом уровне английского футбола. Однако надолго в этой команде футболист не задержался и теперь защищает цвета Бэзингсток Таун.

В 2024 году Кристиан оформил украинское гражданство, после чего получил вызов в юношескую сборную Украины U-19. Впоследствии он вместе с сине-желтыми отправился на молодежный чемпионат мира среди команд возрастной категории U-20.

В целом на уровне сборных Украины U-19 и U-20 Шевченко провел 15 матчей. Результативными действиями в составе национальных юношеских команд он пока не отличался, однако продолжает развивать карьеру в английском футболе.