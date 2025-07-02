Павел Василенко

Футболисты Аль-Хиляля достигли огромного успеха, выйдя в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, обыграв Манчестер Сити в драматическом матче со счетом 4:3 после дополнительного времени.

Команда из Саудовской Аравии под руководством итальянского тренера Симоне Индзаги праздновала победу над одним из крупнейших европейских клубов, вызвав эйфорию не только в раздевалке, но и среди болельщиков.

Сразу после матча, во время празднования в раздевалке появился один из саудовских шейхов, который решил дополнительно мотивировать и наградить команду. А именно, каждому игроку Аль-Хиляля было вручено по пять миллионов евро.

Все пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира

Пятница, 4 июля

22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Суббота, 5 июля

04:00. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия)

19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

23:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)