Игроки Аль-Хиляля получили невероятную премию за победу над Манчестер Сити на Клубном чемпионате мира
Шейх сделал солидный подарок
около 2 часов назад
Футболисты Аль-Хиляля достигли огромного успеха, выйдя в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, обыграв Манчестер Сити в драматическом матче со счетом 4:3 после дополнительного времени.
Команда из Саудовской Аравии под руководством итальянского тренера Симоне Индзаги праздновала победу над одним из крупнейших европейских клубов, вызвав эйфорию не только в раздевалке, но и среди болельщиков.
Сразу после матча, во время празднования в раздевалке появился один из саудовских шейхов, который решил дополнительно мотивировать и наградить команду. А именно, каждому игроку Аль-Хиляля было вручено по пять миллионов евро.
Все пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира
Пятница, 4 июля
22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Суббота, 5 июля
04:00. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия)
19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
23:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)