Павел Василенко

ESPN опубликовал статистику группового этапа Клубного чемпионата мира. Для некоторых эти данные могут оказаться сюрпризом.

В эти дни Клубный чемпионат мира вступил в стадию плей-офф. На данный момент отобрано шесть четвертьфиналистов.

Текущему этапу предшествовали групповые матчи, в ходе которых ФИФА, организатор мероприятия, допустила ряд ошибок.

Речь идет о результатах посещаемости организации. Сказать, что некоторые матчи не вызвали особого интереса, это ничего не сказать.

Матч между Челси и Лос-Анджелесом посетили 22 137 человек. Стадион «Мерседес-Бенц», где встретились команды, вмещает 71 000 человек.

Поединок Ульсан – Мамелоди Сандаунз был столь же неудачным: на стадионе вместимостью 25 500 зрителей присутствовали 3412 зрителей.

По данным ESPN, во время группового этапа турнира на стадионах пустовали около миллиона мест, а болельщики заняли лишь 56,7% всех мест.