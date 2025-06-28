Павел Василенко

Чіро Іммобіле возвращается в Италию. Инсайдер Джанлука Ди Марцио объявил о предстоящем трансфере опытного нападающего.

В прошлом Иммобиле был звездой Лацио, забив 207 голов и отдав 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.

В июле прошлого года итальянский форвард перешел в Бешикташ. За турецкую команду он отыграл уже 41 матч, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.

Иммобиле решил вернуться в Италию. 35-летний игрок продолжит карьеру в Болонье. Обе стороны достигли полного соглашения.

Ди Марцио объявил, что нападающий подпишет однолетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

Болонья завершила сезон на девятом месте в Серии А. Команда Винченцо Итальяно выиграла Кубок Италии, что означает, что она будет играть в Лиге Европы.