Иммобиле возвращается в Серию А
Известный футболист снова будет играть на родине
около 1 часа назад
Чіро Іммобіле возвращается в Италию. Инсайдер Джанлука Ди Марцио объявил о предстоящем трансфере опытного нападающего.
В прошлом Иммобиле был звездой Лацио, забив 207 голов и отдав 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.
В июле прошлого года итальянский форвард перешел в Бешикташ. За турецкую команду он отыграл уже 41 матч, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.
Иммобиле решил вернуться в Италию. 35-летний игрок продолжит карьеру в Болонье. Обе стороны достигли полного соглашения.
Ди Марцио объявил, что нападающий подпишет однолетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.
Болонья завершила сезон на девятом месте в Серии А. Команда Винченцо Итальяно выиграла Кубок Италии, что означает, что она будет играть в Лиге Европы.