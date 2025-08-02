Ингулец и Ворскла после вылета из УПЛ провели матчи в Первой лиге
Ни одна из этих команд не уступила
20 минут назад
В стартовом туре Первой лиги сезона Ингулец и Буковина провели напряженную встречу. Ингулец, который покинул УПЛ в прошлом сезоне, под руководством Василия Кобина стремится как можно скорее вернуться в элиту.
Однако открытие сезона для амбициозных соперников прошло без забитых мячей, и напряженный матч завершился нулевой ничьей.
Первая лига. 1-й тур
Ингулец – Буковина 0:0
В другой встрече внимание привлекла Ворскла, которая оказалась в Первой лиге впервые с 1996 года. Полтавская команда принимала на своем поле Феникс-Мариуполь. Уже на 4-й минуте хозяева пропустили, но после перерыва смогли изменить ход игры и одержали волевую победу со счетом 2:1. Победные мячи записали на свой счет новички коллектива Буренко и Татарков.
Первая лига. 1-й тур
Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1
Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 – Сидоренко, 4