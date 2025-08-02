В стартовом туре Первой лиги сезона Ингулец и Буковина провели напряженную встречу. Ингулец, который покинул УПЛ в прошлом сезоне, под руководством Василия Кобина стремится как можно скорее вернуться в элиту.

Однако открытие сезона для амбициозных соперников прошло без забитых мячей, и напряженный матч завершился нулевой ничьей.

Первая лига. 1-й тур

Ингулец – Буковина 0:0

В другой встрече внимание привлекла Ворскла, которая оказалась в Первой лиге впервые с 1996 года. Полтавская команда принимала на своем поле Феникс-Мариуполь. Уже на 4-й минуте хозяева пропустили, но после перерыва смогли изменить ход игры и одержали волевую победу со счетом 2:1. Победные мячи записали на свой счет новички коллектива Буренко и Татарков.

Первая лига. 1-й тур

Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1

Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 – Сидоренко, 4

Ранее Динамо в первом туре УПЛ обыграло Верес.