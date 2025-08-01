Первая лига. Победа Подолья, поражения Левого Берега и Виктории
Начался сезон во втором дивизионе Украины
около 2 часов назад
Сыграны первые три матча новой кампании Первой лиги.
В воскресенье, 3 августа, запорожский СК Металлург должен был провести матч стартового тура Первой лиги Украины против харьковского Металлиста.
Однако, на своей странице в соцсети X, Металлург сообщил, что этот матч не будет сыгран в запланированное время по просьбе харьковчан.
Отмечается, что Металлист обратился в Профессиональную футбольную лигу Украины (ПФЛ) с просьбой перенести игру в связи с вызовом четырех футболистов своей команды в юношескую сборную Украины U-19.
Первая лига, 1-й тур
ЮКСА – Подолье – 1:0
Гол: Кастро, 37 (пенальти).
Виктория – Прикарпатье – 0:2
Голы: Хома, 33, 38.
Агробизнес – Левый Берег – 2:0
Голы: Войтеховский, 3, 26.
Другие матчи первого тура будут сыграны 2-3 августа.
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