Павел Василенко

Сыграны первые три матча новой кампании Первой лиги.

В воскресенье, 3 августа, запорожский СК Металлург должен был провести матч стартового тура Первой лиги Украины против харьковского Металлиста.

Однако, на своей странице в соцсети X, Металлург сообщил, что этот матч не будет сыгран в запланированное время по просьбе харьковчан.

Отмечается, что Металлист обратился в Профессиональную футбольную лигу Украины (ПФЛ) с просьбой перенести игру в связи с вызовом четырех футболистов своей команды в юношескую сборную Украины U-19.

Первая лига, 1-й тур

ЮКСА – Подолье – 1:0

Гол: Кастро, 37 (пенальти).

Виктория – Прикарпатье – 0:2

Голы: Хома, 33, 38.

Агробизнес – Левый Берег – 2:0

Голы: Войтеховский, 3, 26.

Другие матчи первого тура будут сыграны 2-3 августа.