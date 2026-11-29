Интер одержал самую крупную победу в текущем сезоне, разгромив Дженоа в домашнем матче 13-го тура Серии А. Нерадзурри забили четыре мяча и не пропустили ни одного – 4:0.

Начало встречи не предвещало такого результата. Дженоа активно пошла вперед и на протяжении первой получаса нанесла больше ударов, чем хозяева. Однако свои моменты гости не реализовали, тогда как Интер постепенно перехватил инициативу.

На 29-й минуте счет открыл Лаутаро Мартинес. Его гол изменил ход поединка: до перерыва миланцы еще дважды поразили ворота соперника. На 40-й минуте преимущество Интера увеличил Маркус Тюрам, а на третьей компенсированной минуте Петар Сучич реализовал пенальти. Первый тайм закончился со счетом 3:0.

После возобновления игры хозяева не позволили Дженоа вернуться к борьбе за очки. На 54-й минуте Тюрам забил второй раз, оформив дубль и установив окончательный результат встречи. Остаток матча хозяева провели, имея преимущество в четыре мяча.

Победа позволила миланцам набрать 32 очка и подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидера Серии А Лацио, который имеет 35 баллов, Интер отстает на три очка. Дженоа с 16 очками осталась на десятой позиции.

Серия А, 13-й тур

Интер – Дженоа 4:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 29, М. Тюрам, 40, 54, Сучич, 45+3 (пен.)

Интер: Проведель, Биссек, Аканжи, Аугусто (Стоунз 59), Дюф, Барелла (Зелински 58), Сучич, Джонс, Димарко (Энрике 83), М. Тюрам (Лавелли 83), Лаутаро Мартинес (Ф. Эспозито 59)

Дженоа: Бейлоо, Отоа, Маркандалли, Васкес, Ихизибе, Траоре (Френдруп 56), Виафе, Митай (Мейхтри 63), Эллертсон (Гавел 42), Мессиас (Витинья 56), Осмаич (Вентурино 63)

Предупреждения: Барелла 17, Аугусто 28 – Маркандалли 73

Видео: MEGOGO