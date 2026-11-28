«Реал» сенсационно проиграл «Алавесу» в матче чемпионата Испании.
Единственный гол за сливочных забил Мбаппе
Реал потерпел поражение от Алавеса в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Гости вышли вперед в середине первого тайма — отличился Тони Мартинес. После перерыва Анхель Перес удвоил преимущество Алавеса.
«Сливочные» смогли сократить отставание благодаря голу Килиана Мбаппе. В конце встречи Джуд Беллингем оставил хозяев в меньшинстве, получив две желтые карточки подряд.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.
Ла Лига. 14-й тур
Реал Мадрид – Алавес – 1:2
Голы: Мбаппе, 69 – Мартинес, 22, Перес, 61
Удаление: Беллингем (Р), 88
Видео MEGOGO
В следующем туре 2 декабря Реал на выезде сыграет с Реалом Сосьедад, тогда как Алавес 1 декабря встретится с Торрелавегой в Кубке Испании.
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