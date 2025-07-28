Павел Василенко

Александер Ісак намерен покинуть Ньюкасл из-за нарушенного руководством клуба обещания. Ливерпуль имеет средства, чтобы подписать его, а «сороки» уже имеют замену.

Иcак не поехал с Ньюкаслом в азиатское турне. Он сообщил клубу о своем намерении уйти.

По данным Daily Mail, разрыв контракта со шведским игроком неизбежен. Причиной, как сообщается, стал конфликт, который произошел прошлым летом между ним и тогдашним спортивным директором Полом Митчеллом.

Митчелл должен был пообещать ему значительное повышение зарплаты, но он не сдержал обещания и позже покинул Ньюкасл. Вся эта история так и осталась непонятной.

Теперь все готово к отъезду. Ньюкасл уже имеет замену в лице словенского нападающего Беньямина Шешко. По последним данным, переговоры с РБ Лейпциг находятся на продвинутой стадии, а сумма, которую требуют немцы, составляет около 80 миллионов евро.

С деньгами, которые «сороки» легко найдут. Продажа Исака в Ливерпуль принесет намного больше. По данным британских СМИ, сумма должна составлять 177 миллионов евро.