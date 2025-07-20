Ньюкасл назвал сумму, в которую оценивает Исака
Александр интересен Ливерпулю
около 2 часов назад
Александр Ісак / Фото - Ньюкасл Юнайтед
Форвард Ньюкасла и сборной Швеции Александр Исак остается в сфере интересов Ливерпуля.
«Сороки» не планируют расставаться с ведущим голеадором, установив устрашающий ценник на Исака на уровне 173 млн евро с целью отпугнуть потенциальных покупателей, сообщает talkSPORT.
На этом фоне Ливерпуль приближается к сделке с Уго Экетике (Айнтрахт), который также входил в сферу интересов Ньюкасла.
24-летний Исак стал ключевым игроком в прошлом сезоне, отметившись 27 голами и 5 голевыми передачами в 42 матчах во всех турнирах. Его рыночная стоимость по оценкам Transfermarkt достигает 120 миллионов евро.
Ньюкасл заплатит 55 миллионов фунтов за новую звезду.