Форвард Ньюкасла и сборной Швеции Александр Исак остается в сфере интересов Ливерпуля.

«Сороки» не планируют расставаться с ведущим голеадором, установив устрашающий ценник на Исака на уровне 173 млн евро с целью отпугнуть потенциальных покупателей, сообщает talkSPORT.

На этом фоне Ливерпуль приближается к сделке с Уго Экетике (Айнтрахт), который также входил в сферу интересов Ньюкасла.

24-летний Исак стал ключевым игроком в прошлом сезоне, отметившись 27 голами и 5 голевыми передачами в 42 матчах во всех турнирах. Его рыночная стоимость по оценкам Transfermarkt достигает 120 миллионов евро.

Ньюкасл заплатит 55 миллионов фунтов за новую звезду.