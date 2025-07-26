Тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта нападающего Александера Исака, которого в последнее время окружают слухи о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.

«Никаких переговоров по контракту с Александером Исаком в настоящее время не ведется. Этот вопрос, вероятно, будет решаться позже.

За кулисами происходят определенные вещи. Что бы ни случилось, это должно быть на благо клуба. Конечно, я надеюсь, что Исак останется», — цитирует слова Гау журналист Фабрицио Романо.

Ранее СМИ связывали шведского форварда с переходом в Ливерпуль и клубы из Саудовской Аравии. Однако в Ньюкасле не спешат отпускать одного из своих ведущих игроков.

Клуб оценивает Исака в сумму около 150 миллионов фунтов, что подчеркивает его важность для команды и нежелание вести переговоры о продаже.

Ранее сообщалось, что Исаак хочет уйти из Ньюкасла.