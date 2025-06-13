Павел Василенко

Металлист 1925 определился с ареной, на которой будет проводить свои домашние матчи Украинской Премьер-лиги в новом сезоне.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, харьковская команда будет играть в Житомире на стадионе «Центральный». Представители Металлиста 1925 провели успешные переговоры с руководством Полесья и близки к подписанию соглашения.

В прошлом сезоне Металлист 1925 играл на киевской арене «Левый Берег», однако после конфликта с одноименным клубом пришлось искать новое место для домашних матчей.