Блогер и журналист Игорь Бурбас ответил руководству Вереса на обвинение в нарушении журналистских стандартов после публикации интервью с полузащитником Игорем Харатиным.

Руководством Вереса была предпринята попытка цензуры. Именно так я оцениваю действия клуба накануне выхода интервью с Игорем Харатиным. Кратко опишу свое видение ситуации, которая удивительным образом приобретает скандальные черты.

Вересом официально был дан разрешение на проведение интервью. Более того, на совместном конференц-звонке между мной, спортивным директором Юрием Габовдой и Игорем Харатиным даже были очерчены темы. Уже по итогам записи у главного героя не было никаких нареканий (!!!). Так же как и у клуба. Лишь через несколько дней возникла одна просьба - показать материал перед выходом.

Внешнее редактирование у нас не практикуется, однако из уважения к Игорю Харатинину за сутки до запланированной публикации я предоставил возможность просмотреть материал. Лишь для того, чтобы он убедился - никаких слов не было вырвано из контекста. После молчания в течение целого вчерашнего дня лишь в 22:30 получаю странное сообщение от спортивного директора Вереса Юрия Габовды о решении не публиковать интервью. На просьбу указать причину не было дано ни одной. Что важно, от героя интервью Игоря Харатина до выхода самого интервью я не получал никакого запрета на его публикацию.

В связи с поздним временем созвониться с президентом Вереса не удалось. От Ивана Надейна лишь сегодня постфактум услышал, так сказать, «причину» их решения. Оказывается, клубу не понравились … даже не слова, а эмоции футболиста. То есть не понравилось то, что человек проявил свою искренность.

Хочу подчеркнуть, что над этим материалом работал коллектив как технических, так и творческих работников, работу которых я уважаю. Поэтому не могу без никаких обоснованных аргументов сказать каждому, что их труд пошел насмарку. Мной было принято решение выпускать материал, о чем я заранее сообщил спортивному директору Юрию Габовде.

Считаю недопустимым вмешательство в работу независимых медиа. А именно такое себе позволил народный клуб. Данное интервью Игоря Харатина исключительно в положительном ключе освещает имидж Вереса. Однако если народному клубу этого мало и хочется большего раскручивания через раздутые скандалы - это право руководства этого клуба, - рассказал Бурбас.