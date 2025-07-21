Нигерийский форвард Наполи Виктор Осимхен в скором времени официально станет игроком Галатасарая, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, турецкий гранд выплатит 40 миллионов евро сразу, а еще 35 миллионов в течение следующего года. В сделке также предусмотрен процент от будущей перепродажи игрока и бонусы за результативность.

Одним из условий сделки стало ограничение - ближайшие два года Осимхен не может быть продан в клубы Серии А.

В прошлом сезоне нападающий провел в Галатасарае на правах аренды. В 41 матче всех турниров он забил 37 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Наполи сделал предложение Ливерпулю по Нуньесу.