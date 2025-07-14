Павел Василенко

Форвард Виктор Осимхен собирается окончательно покинуть Наполи этим летом. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о новом предложении для чемпионов Италии.

В Турции Осимхен быстро стал главной звездой Галатасарая, за который выступает на правах аренды. Этим летом он отклонил предложение Аль-Хиляля и решил остаться в Стамбуле надолго.

Однако Наполи пока не принял предложение Галатасарая. Сначала чемпион Турции предложил слишком мало, а затем хотел растянуть выплату на целых пять лет.

Теперь обе стороны вернулись к переговорам. По словам Романо, итальянцы получили от Галатасарая новое, улучшенное предложение.

На этот раз турки готовы заплатить 40 миллионов евро авансом. Оставшиеся 35 миллионов евро они хотели бы выплатить частями.

Ключевыми факторами являются условия последующих платежей и банковские гарантии. Без них Наполи не согласится на трансфер.

В прошлом сезоне Осимхен провел 41 матч за Галатасарай, забив 37 голов и отдав восемь голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.