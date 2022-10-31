Караваев: «На «Динамо» всегда будет давление, когда нет результатов, но дальше все пойдет лучше»

Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Кривбасса» (3:1).

– Ощущается ли в команде давление из-за отрицательных результатов?

– «Динамо» – клуб с большой историей, поэтому здесь всегда будет давление, если нет соответствующего результата. Нужно воспринимать это как должное, справляться с давлением и профессионально относиться как к тренировкам, так и к матчам.

Если мы будем выполнять наставления тренерского штаба, у нас все будет хорошо. А что касается психологии, то над этим компонентом нужно работать – как индивидуально, так и в коллективе. Психологический фактор – очень важный момент в нашей карьере.

– Мирча Луческу особенно настраивал команду на игру, перед матчем пожал каждому руку...

– Мистер всегда так делает – и перед, и после матчей. Эта игра не была исключением.