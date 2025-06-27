Караваев – о Лиге чемпионов: «Нам без разницы, с кем играть»
Киевляне стартуют во втором раунде квалификации главного еврокубка
около 1 часа назад
Защитник Динамо Александр Караваев поделился мыслями о соперниках команды в квалификации Лиги чемпионов. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.
В квалификацию Лиги чемпионов попадают сильные команды. Нужно настраиваться на выполнение своих целей – попасть в основной этап.
Поэтому с любым соперником мы должны играть свою игру и не обращать внимания на соперника. Нам без разницы, с кем играть.
Динамо в статусе чемпиона Украины начнет борьбу во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Коллектив Александра Шовковского на стадии Q2 сыграет с победителем пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).
Окончательный соперник станет известен после завершения матчей первого раунда, которые состоятся 9 и 15 июля.
Караваев также объяснил, почему перестал вести профиль в Instagram.