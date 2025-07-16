Карпаты на клубных ресурсах сообщили, что полузащитники Патрисио Танда и Илья Квасныця не тренируются в общей группе.

Квасныця не смог доиграть спарринг против Вольфсбергера (3:3). После предварительного обследования у футболиста диагностировано мышечное повреждение. Степень сложности и сроки возвращения на поле будут известны после более детального обследования. На данном этапе футболист не будет тренироваться с командой.

У Танды диагностирован плантарный фасциит. Пока он будет работать по индивидуальной программе.

Ранее Траоре высказался по поводу своего хет-трика.