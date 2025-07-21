Львовские Карпаты активно закрывают вопрос вратарской позиции после трансфера Якова Кинарейкина в испанский Вильярреал. Как сообщает ТаТоТаке, клуб близок к подписанию 34-летнего Романа Мысака, который в последнее время выступал за Колос из Коваливки.

Кроме этого, в Карпатах серьезно рассчитывают на 18-летнего Романа Домчака. В прошлом сезоне он был основным вратарем в команде U-19, и тренерский штаб возлагает на него большие надежды в будущем.

Среди других трансферных планов зелено-белых — подписание флангового (вероятно, левого) защитника из Латинской Америки. Также Карпаты рассматривают возможность привлечения универсального вингера Ивана Нестеренко из Ворсклы, которым, кроме львовян, интересуется израильский Маккаби Хайфа.