Павел Василенко

Карпаты на официальном сайте объявили о подписании контракта с вратарем Романом Мисаком. Детали трудового соглашения с экс-голкипером ковалёвского Колоса не сообщаются.

Мисак родился во Львове и является воспитанником СДЮСШОР Карпаты. За основную команду зелено-белых 33-летний голкипер провел 62 матча. Вызывался в молодежную сборную Украины (два матча, без пропущенных мячей).

Опытный вратарь также играл за Крымтеплицу (Молодёжное), Орхус (Дания), Рух, Десну (Чернигов), Алашкерт (Армения) и Днепр-1.

В сентябре 2023 года подписал соглашение с ковалёвским Колосом.

Несколько дней назад Карпаты продали голкипера Якова Кинарейкина в испанский Вильярреал.