Сергей Разумовский

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение увеличить максимально допустимое время ожидания завершения воздушной тревоги во время футбольных матчей. Об изменениях сообщила пресс-служба УАФ.

Новые правила касаются поединков, начало которых запланировано до 15:30 включительно. Для матчей украинской Премьер-лиги длительность ожидания завершения воздушной тревоги увеличена до 180 минут.

Тот же лимит будет действовать для матчей Кубка Украины на стадиях, где регламент предусматривает проведение встреч на стадионах третьей или четвертой категории УАФ. Если же кубковый поединок должен состояться на арене первой или второй категории, команды будут ожидать на окончание тревоги до 120 минут.

Для других футбольных соревнований, начало которых запланировано до 15:30, также установлено ограничение в 120 минут. Важно, что эти временные рамки касаются как одной непрерывной воздушной тревоги, так и совокупной продолжительности нескольких сигналов опасности, которые могут объявляться во время матча.

В то же время для всех категорий соревнований, начало которых запланировано после 15:30, правила остались без изменений. В этом случае организаторы матча могут ожидать завершения одной непрерывной воздушной тревоги не более 60 минут. Если в течение встречи объявляют несколько тревог, их общая продолжительность не должна превышать 120 минут.

Необходимость пересмотреть регламент особенно остро проявилась после ситуации вокруг матча 12-го тура УПЛ между Харьковом и Карпатами. Поединок был прерван на 47-й минуте – вскоре после начала второго тайма. Причиной стала воздушная тревога, объявленная в Киевской области.

Из-за длительной паузы Карпаты воспользовались положением регламента, которое позволяло команде не ждать дальнейшего завершения тревоги после истечения установленного времени. Львовский клуб покинул стадион в 15:30, а матч в тот день так и не удалось доиграть.

Решение Карпат вызвало активное обсуждение в футбольной среде. В частности, звучали мнения, что на момент отъезда львовской команды еще оставалось время для возобновления игры в соответствии с действующими правилами. Ситуация стала предметом острых дискуссий, поскольку прерванный матч непосредственно повлиял на спортивные интересы обоих клубов.

Эмоционально на события вокруг встречи Харьков – Карпаты также отреагировал украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык. После этого вопрос продолжительности ожидания во время воздушных тревог получил еще большую огласку, а УАФ решила увеличить соответствующие временные лимиты для части матчей.