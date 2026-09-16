Сергей Разумовский

В 1/16 финала Кубка Украины Карпаты на выезде обыграли Колос со счетом 3:2. Команды устроили настоящую кубковую битву, в которой хозяева дважды выходили вперед, однако львовяне каждый раз находили в себе силы отыграться.

Колос открыл счет уже на восьмой минуте встречи. Салабай воспользовался моментом и вывел свою команду вперед. Карпаты ответили еще до перерыва – на 32-й минуте Бабогло восстановил равновесие.

В конце первого тайма хозяева снова забили. В добавленное время Ндукве во второй раз вывел Колос вперед, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом ковалевцев.

Однако после отдыха Карпаты быстро сравняли счет. Уже на 47-й минуте Чачуа отличился забитым мячом и вернул львовянам уверенность в собственных силах.

Переломным стал эпизод на 68-й минуте. Вантух забил третий мяч Карпат и вывел гостей вперед. Колос пытался отыграться, но львовяне удержали преимущество и завоевали путевку в следующий раунд турнира.

В конце поединка нервы сдали у обеих команд. Матч завершился несколькими стычками между футболистами. Карпаты вышли в 1/8 финала Кубка Украины. Своего следующего соперника львовская команда узнает после жеребьевки.

Кубок Украины, 1/16финалу

Колос – Карпаты 2:3

Голы: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 – Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68

Колос: Моргун, Цуриков, Бурда, Козик, Савчук, Теллес, Ррапай (Тахири, 79), Демченко (Станковски, 79), Климчук, Салабай, Ндукве.

Карпаты: Мысак, Бабогло, Педрозу, Лях, Мирошниченко, Моха, Чачуа, Фелипе (Вантух, 65), Сифуэнтес (Русин, 46), Алькаин (Сапуга, 70), Сери (Бруно, 65).

Предупреждения: Демченко 24, Ррапай 34, Гончаренко 80, Тахири 86, Салабай 90+2, Теллес 90+3 – Чачуа 8, Моха 82, Бруно, 90+2, Сапуга, 90+3, Русин, 90+4