Сергей Разумовский

В перенесённом матче третьего тура нидерландской Эредивизи Аякс одержал убедительную домашнюю победу над Виллемом II. Амстердамская команда разгромила соперника со счётом 5:1.

Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков начал встречу на скамейке запасных. После перерыва главный тренер выпустил футболиста на поле, и уже через 12 минут украинец отметился забитым мячом.

Цыганков получил передачу в штрафной площадке и нанёс удар точно в угол. Для украинца этот мяч стал дебютным в составе Аякса. Ранее вингер уже успел отметиться результативной передачей за нидерландский клуб.

Всего Цыганков нанёс один удар по воротам, который стал результативным. Украинец провел на поле 31 минуту и за это время сделал 31 касание мяча. Два из них произошли в штрафной площадке соперника.

Точность передач Цыганкова составила 96 процентов. Он выполнил одну ключевую передачу, дважды пытался отдать мяч в штрафную площадку, но ни одна из этих попыток не стала успешной. Также футболист совершил одну неудачную попытку дриблинга.

Украинец четыре раза продвигал мяч во время владения, выиграл одну из двух дуэлей, выполнл одно выбивание и один раз завладел мячом после подбора.

Выступление Цыганкова получило высокие оценки от статистических порталов. FlashScore оценил игру украинца в 8,0 балла, WhoScored – в 7,5, а SofaScore – в 8,1.